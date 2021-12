Lublin. Zaczyna brakować pokoi do wynajęcia. Oto ostatnie oferty w popularnym serwisie. Ceny wahają się od 450 do 1050 zł. Zobacz ogłoszenia KS

Uszczuplił się rynek z pokojami do wynajęcia w Lublinie. W popularnym serwisie z nieruchomościami (www.otodom.pl) aktualnie jest dziewięć ofert. A to oznacza, że jeśli szukasz pokoju w stolicy województwa lubelskiego musisz się spieszyć. W galerii zdjęć znajdziesz ogłoszenia, których ceny za wynajem wahają się od 450 do 1050 złotych/miesiąc.