Co zrobić z choinką po świętach? Władze Lublina i Świdnika radzą, co zrobić z niechcianym drzewkiem

- Poświąteczne choinki będą odbierane od mieszkańców Lublina w styczniu i lutym zgodnie z zasadami i harmonogramem odbioru odpadów wielkogabarytowych – wskazuje Monika Głazik, z biura prasowego w kancelarii prezydenta miasta.

Drzewka można zostawić przy kontenerze na śmieci w formie wystawki. Trzeba jednak pamiętać, by wcześniej zgłosić ten fakt. Jest to związane z tym, że zabiera je firma, która na co dzień odbiera normalne śmieci. Świąteczne drzewko zaliczane jest jednak do kategorii odpadów wielkogabarytowych, dlatego odbiór opiera się na specjalnych zasadach.

- Osoby zainteresowane powinny wypełnić formularz zapotrzebowania na stronie firmy odbierającej odpady w danym sektorze albo zamówić usługę telefonicznie nie później niż 3 dni przed terminem odbioru wynikającym z harmonogramu – podkreśla Monika Głazik.

W Lublinie wywozem śmieci zajmuje się przedsiębiorstwo SUK-POL Zienkiewicz Zdzisław - tel. (081) 741 66 64, KOM-EKO S.A. - tel. (081)748 86 52, (081)748 86 34, SUEZ Wschód Sp. z o.o. - tel. (081)744 93 18, KOM-EKO SERWIS Sp. z o.o. - tel. 81 475 44 41, Koma Lublin Spółka z o.o. - tel. (81) 307 03 33, Miejskie Przedsiębiorstwo Zieleni w Lublinie Sp.z o.o. - tel. (081) 532 38 12, (081) 743 75 05 oraz Architektura Zieleni Hortus - tel. (081) 740 92 93, (081) 740 92 94.