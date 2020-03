Mieszkańcy gm. Niemce protestowali przeciw podwyżce cen śmieci. Radni wysłuchali ich żądań

Od 1 marca mieszkańcy gminy Niemce będą płacić „jedynie” 25 złotych, zamiast wcześniejszych 30 zł. Dodatkowo osoby posiadające kompostownik będą mogły sobie odliczyć sobie kolejne cztery złote. Zapowiedź obniżek po stronie radnych pojawiła się w grudniu zeszłego roku na skutek protestów mieszkańców.

- To, że będziemy płacili o pięć złotych mniej, wcale nie znaczy, że ceny za wywóz śmieci nie są dalej za wysokie – mówi jeden z mieszkańców gminy Niemce.

Przedstawiciel komitetu protestacyjnego mieszkańców gminy Niemce, Michał Suchodolski wskazuje, że: - Są to stawki dalej wysokie w porównaniu do wynagrodzeń mieszkańców, jednak są dużo bardziej do przyjęcia.

Radny Kamil Rarak podkreśla, że obniżka była możliwa dzięki wypracowanemu odpowiedniego kompromisowi. - Odbyliśmy wiele merytorycznych rozmów, które pozwoliły nam na zmniejszenie stawki – mówi.