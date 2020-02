Śmietnik na Rogatce Warszawskiej zostanie uprzątnięty. Termin wyznaczono na koniec lutego

Dla potencjalnych inwestorów jest to niewątpliwie niezwykle atrakcyjny obszar zlokalizowany przy wjeździe do miasta, lecz jego właściciel nie dokłada żadnych starań pod kątem utrzymania na nim czystości. Teren jest zadrzewiony, a ponieważ pozostaje nieogrodzony, stanowi zatem naturalne lokum dla wielbicieli tanich trunków i osób, które pragną pozbyć się tam swoich śmieci. Dziś jeszcze są to więc nieużytki, na których krańcu stoi osiedle.

- Wspomniany teren nie należy do Miasta Lublin - informuje Grzegorz Jędrek z biura prasowego w kancelarii Prezydenta Miasta Lublin.

- Według planu zagospodarowania z 2013 roku jest to teren przeznaczony pod zabudowę usługową. - Plany określają przeznaczenie - nie określają terminów realizacji - doprecyzowuje Małgorzata Żurkowska, zastępca dyrektora Wydziału Planowania w Urzędzie Miasta Lublin. Każdy na swojej działce ma swobodę decyzji - kiedy rozpocznie inwestycję czy realizację swoich zamiarów. Musi być do tego przygotowany np. finansowo.