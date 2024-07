Strażak Sam w Lublinie! Już w sobotę spektakl muzyczny dla dzieci

Spektakl Strażak Sam to wspaniałe, muzyczne widowisko dla dzieci, które w Polsce widziało już 90 tys. widzów i gościło w ponad 60. miastach. Międzynarodowa produkcja teatralna, przygotowana przeze agencję artystyczną Good Walk, która zrealizowała takie przeboje teatralne dla dzieci jak Bing Na Żywo czy Tomek i Przyjaciele.

- To wyjątkowa okazja dla dzieci do spotkania bajkowych bohaterów i przeżycia z nimi ekscytujących przygód. Barwny, dynamiczny przebieg widowiska, dialogi i piosenki, wielobarwne kostiumy, wspaniała scenografia, ruchome pojazdy – wszystkie te elementy zapewniają intensywne przeżycia i angażują dzieci do aktywnego udziału w spektaklu. Mali widzowie bawią się i jednocześnie uczą się jak niebezpiecznym żywiołem jest ogień, jak mu zapobiegać i jak się przed nim chronić, czym jest odpowiedzialność, zaufanie, przyjaźń i współpraca oraz na czym polega praca strażaka i jak często naraża on swoje życia dla ratowania innych – pisze organizator.