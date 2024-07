Kino Perła! Od dziś do niedzieli kolejny, cotygodniowy cykl filmowy

Seanse w Kinie Perła

To już XIII edycja Kina Perła, czyli wakacyjnego oglądania filmów pod gołym niebem. Kino funkcjonuje w sezonie wakacyjnym, od czerwca do sierpnia, 5 dni w tygodniu – od środy do niedzieli wyświetlane są filmowe hity. Goście Kina swoje ulubione seanse mogą zobaczyć przy ul. Bernardyńskiej 15 w Perła - Browary Lubelskie. Na wszystkie filmowe hity wstęp jest wolny. Warto przyjść wcześniej, by zając sobie dobre miejsca siedzące na wygodnych leżakach.