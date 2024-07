Film „Jeźdźcy sprawiedliwości”. Letnie kino na dachu CSK startuje w czwartek

Letnie kino na dachu CSK startuje 4 lipca. Podczas pierwszego seansu zobaczymy obraz „Jeźdźcy sprawiedliwości”.

- Markus wraca z misji wojskowej, by zająć się córką Mathilde, po tym, jak jego żona ginie w katastrofie kolejowej. Wszystko wskazuje na zwykły wypadek, do czasu… kiedy do jego drzwi puka Otto – ocalały z wypadku matematyk, dziwak. Otto z dwójką ekscentrycznych przyjaciół przekonują Markusa, że katastrofa pociągu była starannie zaplanowanym zamachem. Kiedy udaje im się zebrać dowody, pozostaje tylko jedno – odwet! Połączeni wspólnym celem nie cofną się przed niczym, nawet jeśli będzie to wymagało przekroczenia cienkiej granicy między tym, co jest prawdą, a tym, co stanowi tylko pasujący element układanki – czytamy w opisie filmu.