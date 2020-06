Z niemowlęciem "na czatach" podczas włamania. Sprawcy tłumaczyli, że chcieli zamieszkać w lokalu

Do zdarzenia doszło w nocy z czwartku na piątek. Dyżurny lubelskiej policji został powiadomiony o próbie włamania do jednego z mieszkań przy ul. Gospodarczej. Z informacji przekazanych przez zgłaszającą wynikało, iż przez wizjer widzi dwóch mężczyzn usiłujących sforsować drzwi do sąsiedniego mieszkania.

Wysłani na miejsce policjanci przed klatką schodową zauważyli kobietę z małym dzieckiem, trzymającą w ręku telefon. Kobieta, widząc policjantów od razu ostrzegała swoich kolegów, którzy próbowali uciec. Funkcjonariusze zatrzymali jednak całą trójkę. Jak się okazało wszyscy to mieszkańcy Lublina w wieku od 29 do 44 lat. Sprawcy trafili na VI komisariat, a 11-miesięczne dziecko pod opiekę rodziny zatrzymanej kobiety.

Sprawcy usłyszeli zarzuty usiłowania kradzieży z włamaniem. Podczas składania wyjaśnień tłumaczyli, że jakiś czas temu dowiedzieli się, iż mieszkanie jest puste i chcieli tam zamieszkać.

Za kradzież z włamaniem grozi kara do 10 lat więzienia.