Bialscy funkcjonariusze ujawnili nielegalną plantację konopi - sprawcy uprawiali niemal 2 tysiące roślin

Z informacji jakie udało się zdobyć funkcjonariuszom zwalczających przestępczość gospodarczą wynikało, że w budynku byłej pieczarkarni znajduje się nielegalna uprawa konopi indyjskich. W połowie tygodnia bialscy kryminalni weszli na wytypowaną posesję znajdującą się na terenie powiatu. Funkcjonariusze potwierdzili posiadane informacje - w hali ujawnili specjalistycznie prowadzoną uprawę konopi wyposażoną w oświetlenie, wentylatory, filtry, nawozy, pochłaniacze a także komputer.

Policjanci zabezpieczyli niemal 2 tysiące roślin konopi, a także susz marihuany, znajdujący się w plastikowych skrzynkach oraz wiaderkach. Dodatkowo, podczas realizowania czynności w sprawie kryminalnym udało zatrzymać mężczyznę, który przyjechał, aby "dojrzeć interesu". Okazało się, że jest to 42-letni mieszkaniec gminy Biała Podlaska, w jego domu zabezpieczono kolejny susz roślinny oraz osprzęt.

To jednak nie był koniec tej sprawy, jak przekazuje komisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla - Następnie w trakcie wykonywanych czynności policjanci zatrzymali do sprawy dwóch mieszkańców Białej Podlaskiej w wieku 44 i 49-lat. W samochodzie należącym do 44-latka policjanci ujawnili marihuanę, a w miejscu jego zamieszkania gotówkę. Pieniądze zabezpieczyli też w mieszkaniu 49-latka.