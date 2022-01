Wiózł dziecko mając 3 promile alkoholu. Swoją podróż skończył w rowie

Do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego doszło w miniony czwartek (27 stycznia) w miejscowości Żmudź. Około godziny 12:00 do dyżurnego chełmskiej komendy wpłynęło zgłoszenie, wedle którego kierujący BMW wjechał do przydrożnego rowu i nie może się wydostać. Na miejsce zdarzenia został wysłany patrol policji, który ustalił, że kierujący 45 latek na łuku drogi stracił panowanie i zjechał do przydrożnego rowu.

Z relacji świadków zdarzenia wynikało, że razem z nim podróżowało dziecko, które o własnych siłach opuściło samochód. Na miejscu interweniowało również Lotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz Straż Pożarna. - donosi starszy sierżant Angelika Głąb-Kunysz

Na szczęście w wyniku wypadku nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Badanie alkomatem wykazało, że w chwili wypadku 45-letni mężczyzna miał w organizmie ponad 3 promile alkoholu. Nieodpowiedzialny kierowca za swoje zachowanie odpowie przed sądem.