Tygodniowy przegląd prasy 19.12.2021: Lublin, 12.12-18.12.2021. Poznaj najważniejsze informacje z Lublina

Przegląd tygodnia: Lublin, 19.12.2021. 12.12 - 18.12.2021: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Wyjątkowo nie na ul. Szambelańskiej, a na Rynku Starego Miasta trwa lubelski Jarmark Tradycji. W świątecznej odsłonie wydarzenia do kupienia są m.in. tradycyjne świeże produkty i pięknie zapakowane wytwory rękodzielnicze. Zobacz, co do 23 grudnia oferują wystawcy. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

W samym sercu Starego Miasta w Lublinie można było kupić niepowtarzalne ozdoby i świąteczne prezenty dla bliskich. A to wszystko podczas Sprawunków - Targów Wyjątkowych Rzeczy, które odbyły się w siedzibie Warsztatów Kultury przy ul. Grodzkiej 5a i 7 w sobotę (18 grudnia). Na kupujących czekali liczni wystawcy oferujący m.in. rękodzieło.