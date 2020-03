Teatr Muzyczny w marcu kusi wielbicieli operetek, musicali i innych widowisk muzycznych

- Drewniany pajac podczas wędrówki po ucieczce od swojego kreatora - cieśli Dżepetta - spotyka parę zachłannych cwaniaków - lisa i kota – mówi Ewa Sobkowicz, kierownik działu sprzedaży i promocji Teatru Muzycznego oraz specjalista ds. kontaktów z mediami i sponsoringu. - Następnie zostaje on pochwycony i wzięty na smycz przez krewkiego chłopa, a później zatrudniony w teatrze mistrza Ogniojada i ląduje w przepastnym brzuchu ogromnego wieloryba, by w końcu wrócić do domu i zmienić się w prawdziwego chłopca. Barwność i różnorodność scenografii, dynamika, piękne melodie i wymyślne kostiumy sprawiają, że każdorazowo młodzi widzowie zachwycają się bajką i żywiołowo reagują na kolejne przygody małego Pinokia – dodaje.

Na jedyny niepowtarzalny koncert "Grzegorz Wilk "Na Dzień Kobiet" można będzie wybrać się tylko raz - 6 marca (piątek, godz. 19.00). Piosenkarz, aktor, kompozytor i autor tekstów - to artysta dobrze znany z najpopularniejszych telewizyjnych programów rozrywkowych, m.in.: „Jaka to melodia?”

- Grzegorz Wilk z zespołem zabierze swą publiczność w niezwykłą muzyczną podróż w rytm przebojów wykonywanych niegdyś przez takich artystów jak: Elvis Presley, Tom Jones, Stan Borys, Czesław Niemen czy Paul Anka. A koncert „Grzegorz Wilk na Dzień Kobiet” - to najlepszy pomysł na udany wieczór we dwoje - zachęca Sobkowicz.

- Dwudziestolecie międzywojenne, Warszawa - konkretyzuje czas i miejsce akcji Ewa Sobkowicz. - Teatrzyk rewiowy „Czerwony Młyn” przeżywa finansowy i artystyczny kryzys. Na scenie i za kulisami, szkoda gadać. Na widowni pustki, a właściciel nie ma już pieniędzy na wypłaty dla artystów. Gdy w Teatrze pojawia się komornik i chce zająć majątek Teatru, niespodziewanie zjawia się także elegancki dżentelmen, inżynier Fred Kampinos i proponuje swoją pomoc w ratowaniu sceny bo... kocha Teatr? A może ma zupełnie inny cel? Bardziej od tego, co dzieje się na scenie, interesuje go jednak tancerka Anita i sąsiadujący z teatrem Bank... Jak potoczą się losy bohaterów? Czy Fred Kampinos zakocha się… w Teatrze? Widzowie przekonają się o tym w trakcie spektaklu – dodaje.

- Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, w małej chatce z okienkami, mieszkała Gospodyni ze swym psem Hałaskiem, kotem Mruczkiem i Kozuchą, którą właśnie kupiła na jarmarku - przypomina Ewa Sobkowicz. - Gospodyni miała dobre serce, przygarnęła więc do swego domu sierotkę Zazulkę i cieszyła się, że będzie miała pomoc w gospodarskich pracach. Zazulka bardzo się starała sprostać wymaganiom Gospodyni, ale Koza??? Niesforna Kozucha wymyślała coraz to nowe figle i psoty, żeby pokrzyżować starania Zazulki, aż w końcu zagniewana Gospodyni wygnała sierotkę z domu, a zaraz potem również i Kozę – dodaje.

Nieprzemijająca wartość "Księżniczki Czardasza" - kolejnego spektaklu w Teatrze Muzycznym, który będą mogli obejrzeć lubelscy miłośnicy operetki, zdaniem Bernarda Grüna - niemieckiego kompozytora, dyrygenta i pisarza - tkwi w tym, że jest on "(…) odbiciem epoki i jej społeczeństwa: całej przedwojennej ery, pustego światka nocnych lokali, lowelasów i szansonistek, światka, w którym kochanków i metresy zmieniano wraz z każdym programem, z nocy robiono dzień, wzywano notariusza do café chantant, by urzędowo poświadczył przyrzeczenie małżeństwa, a mimo to meldowano się na służbę w swoim pułku".

- To najlepsza i najpopularniejsza operetka węgierskiego kompozytora Emmericha Kalmana, najwybitniejszego obok Franciszka Lehara przedstawiciela II operetki wiedeńskiej - zachęca Ewa Sobkowicz. - Jest to również jeden z najczęściej wystawianych tego typu utworów na światowych scenach muzycznych, w którym jeden przebój goni drugi, a barwne frazy muzyczne przeplatają się z dynamicznymi układami baletowymi. Któż z nas nie nuci pochodzących z "Księżniczki" przebojowych melodii? A premiera przedstawienia miała miejsce już 103 lata temu…