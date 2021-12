Dzień dziś wesoły. Ulicami naszych miast wyruszą barwne Orszaki Trzech Króli

Zaplanowano też różne scenki o tematyce biblijnej oraz wspólne śpiewanie kolęd. W innych miastach obchody będą wyglądały podobnie.

- W Świdniku, jeżeli sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli, wracamy do tradycyjnego przemarszu ulicami miasta - zapewnia Barbara Hajkowska-Pirek, koordynator miejscowego Orszaku Trzech Króli. - Jak to będzie wyglądało? O godzinie 12. z placu Konstytucji 3 Maja wyruszy orszak, który przemierzy m.in. ul. Wyszyńskiego i zakończy się w kościele p.w. NMP Matki Kościoła, uroczystą mszą świętą o godzinie 13., na której pojawić się mają również Trzej Królowie.