„Jezioro łabędzie” w wykonaniu Narodowego Baletu Kijowskiego już w marcu obejrzymy w Lublinie i Puławach!

O spektaklu "Jezioro łabędzie"

Romantyczny książę Zygfryd w przeddzień zaręczyn poluje nocą nad jeziorem. Oglądamy go tam w słynnej scenie baletowej białych łabędzi, która jest prawdziwym arcydziełem choreografii XIX wieku. Kiedy Zygfryd zbliża się do najpiękniejszego łabędzia, ten okazuje się zaklętą księżniczką Odettą. Oczarowany książę wyznaje jej miłość, która może wyzwolić dziewczynę z mocy złego czarnoksiężnika Rotbarta. Jednak matka Zygfryda zaprosiła już do zamku panny z obcych krajów, by syn wybrał sobie wreszcie narzeczoną. Na balu pojawia się także Rotbart z córką Odylią, bliźniaczo podobną do Odetty. Książę ulega, niestety, podstępowi czarnoksiężnika, zdradza Odettę i składa przysięgę miłosną Odylii. Zło triumfuje, ale spektakl pozostawia nas pod urokiem romantycznej baśni i ujmującego piękna muzyki Piotra Czajkowskiego