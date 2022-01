Lublin. "Pod dachami Paryża..." - koncert piosenki francuskiej w wykonaniu Grand Orkiestry z Odessy zobaczymy już 20 lutego w CSK! Redakcja

Materiał prasowy

Grand Orkiestra z Odessy zagości w Lublinie już 20 lutego! To właśnie w Centrum Spotkania Kultur, odbędzie się widowisko "Pod Dachami Paryża" - czyli dwugodzinne spotkanie z muzyką francuską, dające okazję do wzruszeń oraz uśmiechu, jak to zwykle bywa pod dachami miasta zakochanych…