Strajk przedsiębiorców w Warszawie [zdjęcia] Jacek Bury z Koalicji Obywatelskiej zatrzymany. Policja: Senator nie chce opuścić radiowozu

W sobotę w Warszawie odbył się kolejny Strajk Przedsiębiorców. Jego inicjatorem był jeden z kandydatów na prezydenta - Paweł Tanajno. W trakcie protestu doszło do niecodziennego wydarzenia. Senator Koalicji Obywatelskiej Jacek Bury, mimo immunitetu, został zatrzymany przez policję. Ta twierdzi, że "senator wszedł do radiowozu i nie chce go opuścić".

Przedsiębiorcy domagający się całkowitego odmrożenia gospodarki i większej pomocy rządowej zebrali się w sobotnie popołudnie na placu Zamkowym w Warszawie. Chcieli przejść przed Sejm, ale uniemożliwiła im to policja. Doszło do przepychanek, policjanci użyli gazu, zatrzymali część uczestników. Inni przedostali się przez kordon i ruszyli w stronę siedziby Prawa i Sprawiedliwości przy Nowogrodzkiej. Strajk Przedsiębiorców. Senator Jacek Bury zatrzymany Według relacji Onetu, senator Jacek Bury stanął w obronie jednego z uczestników sobotniej manifestacji, który był szarpany przez policjantów. Miał jedynie dopytywać o powody interwencji policjantów. "Po chwili podszedł do niego policjant, podciął mu nogi i przewrócił na ziemię. Następnie Jacek Bury został zaciągnięty do radiowozu" - podaje Onet.pl. Zobacz galerię (66 zdjęć) Policjanci mieli zignorować fakt, że Bury jest senatorem i ma immunitet. - Ta legitymacja w Polsce nic nie znaczy. Policja wepchnęła mnie do samochodu, pomimo że legitymowałem się, że jestem senatorem RP. Jesteśmy zatrzymani, koledzy też są zatrzymani za to, że się spotkali - relacjonował na Facebooku Jacek Bury.



https://twitter.com/MichalSzczerba/status/1261670344630337537 Policja przedstawia swoją wersję zdarzenia. "W trakcie działania nadawane są komunikaty kierowane także do osób posiadających immunitet, dziennikarzy oraz kobiet w ciąży. Jeden z senatorów wszedł do radiowozu i nie chce go opuścić". https://twitter.com/Policja_KSP/status/1261664363632627712 Protest przedsiębiorców w Warszawie W obliczu epidemii koronawirusa przedsiębiorcy domagają się większego wsparcia od państwa. Planowali przejść z Placu Zamkowego pod Sejm, po drodze zatrzymując się przed Pałacem Prezydenckim i Ministerstwem Rozwoju. To się jednak nie udało, ponieważ zostali otoczeni przez funkcjonariuszy. "Policjanci rozpoczęli legitymowania osób biorących udział w nielegalnym zgromadzeniu. Zatrzymane prewencyjnie zostały pierwsze osoby protestujące" - informuje KSP. W Polsce wciąż obowiązuje zakaz zgromadzeń. https://twitter.com/NataliaZyto/status/1261645678213828608