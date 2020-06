Śpiew kantorów niesie się Lubartowską. 90-lecie Jesziwas Chachmej Lublin

W galerii Ratusz lublinianie obejrzą ok. 70 czarno – białych zdjęć przedstawiających kantorów, rabinów i gości z całego świata w czasie religijnych i artystycznych wydarzeń oraz spotkań odbywających się w Jesziwie. Jesziwa to także miejsce edukacyjnych spotkań i warsztatów związanych z kulturą żydowską. Prawdziwą perełką będzie zdjęcie archiwalne z lat 30 - tych XX w. ukazujące studentów w bibliotece. Fotografie udostępniła Fundacja im.prof. Mojżesza Schorra.

Okrągła rocznica powstania uczelni talmudycznej, która przypada 24 czerwca , to doskonała okazja by nie tylko przypomnieć jej historię, ale przybliżyć mieszkańcom Lublina atmosferę tego miejsca i wydarzenia, które współcześnie rozgrywają się w jej murach. - Uczelnia talmudyczna znów tętni życiem, z pewnością nie tak jak przed wojną, ale głośne śpiewy kantorów w czasie koncertów niosą się Lubartowską. Znów odwiedzają ją Żydzi – opowiada fotograf. Jerzy Liniewicz od kilkunastu lat towarzyszy im z aparatem w czasie ważnych uroczystości.

Zjechali chasydzi, rabini i wielu pobożnych Żydów

Jeszybot jest jednym z kilkunastu ocalałych miejsc, które są pomnikiem i symbolem nieistniejącego już świata, żydowskiej społeczności, tak licznie zamieszkującej przedwojenny Lublin. Pomysłodawcą budowy był rabin Meir Szapira Uczelnia kształciła ok. 130 studentów od 14 do 21 roku życia. Językiem wykładowym był hebrajski. Pięciokondygnacyjny okazały budynek wyróżniał się nowoczesnymi rozwiązaniami. Studenci korzystali z przestronnej jadalni. Mieli do dyspozycji łaźnię oraz baseny do kąpieli rytualnych. W budynku znajdowała się kuchnia i piekarnia. Na ostatnich pietrach mieścił się internat. Gmach miał własne źródło ogrzewania. Uczelnia słynęła z bogato wyposażonej w cenne woluminy biblioteki. Kamień węgielny wmurowano w 1924 r. Tak o tym wydarzeniu w książce „Mój Lublin” pisała Róża Fiszman - Sznajdman: Na uroczystość położenia kamienia węgielnego zjechali chasydzi, rabini i wielu pobożnych Żydów z całego świata. Ulice zapełniły czarne kapoty, czapki sobolowe i białe pończochy galicyjskich Żydów. Wszyscy pragnęli uczestniczyć w niecodziennym święcie — powstaniu uczelni, która zdobyła w późniejszych latach ogromną sławę pod nazwą Jeszywas.