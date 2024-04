Galeria Olimp zamieniła się w prawdziwe centrum dla miłośników muzyki i kolekcjonerów

W ostatnią sobotę (20 kwietnia) Lublin zamienił się w prawdziwe centrum dla miłośników muzyki i kolekcjonerów. To właśnie w Galerii Olimp odbyła się pierwsza edycja kiermaszu winyli i płyt CD, zorganizowana przez Oldies but Goldies.pl i Frankenstein Vinyl. To wydarzenie, które na długo zapadnie w pamięć każdego, kto choć trochę interesuje się muzyką.

Tysiące płyt, zarówno winylowych, jak i CD, zostały przywiezione do Lublina przez pasjonatów, którzy na co dzień zajmują się wyszukiwaniem i sprzedażą unikatowych wydań muzycznych. Na kiermaszu nie brakowało "białych kruków" – rzadkich, unikatowych egzemplarzy, które trafiły w ręce szczęśliwych nabywców po atrakcyjnych cenach.

Organizatorzy podkreślają, że oferta była niezwykle zróżnicowana.