Spadek liczby placówek sprzedających alkohol. Czy w Lublinie jest problem z jego zakupem?

Wśród pozostałych 97 punktów:

* 27 sklepów może jedynie sprzedawać alkohol do 4,5%;

* 28 sklepów ma zezwolenia jedynie na sprzedaż alkoholu między 4,5% a 18%;

* 3 sklepy mają zezwolenia jedynie na sprzedaż alkoholu powyżej 18%;

* 16 sklepów może sprzedawać alkohol zarówno do 4,5% jak i do 18%;

* 12 sklepów ma zezwolenia na sprzedaż alkoholu do 4,5% i powyżej 18%;

* 11 sklepów ma zezwolenia na alkohol od 4,5% do 18% oraz na alkohol powyżej 18%;

- Jest stanowczo za dużo sklepów z alkoholem i zbyt łatwo można go kupić - zauważa pan Stefan, mieszkaniec Śródmieścia. - Nie ma żadnych ograniczeń ani czasowych, ani ilościowych. A na domiar złego sprzedający w większości nie kontrolują wieku kupujących. Owszem, nie sprzedadzą komuś, kto z wyglądu jest niepełnoletni, ale już tych nieco starszych nie sprawdzają. A o kulturze spożywania alkoholu, to nadal nie ma co mówić. Wystarczy spojrzeć ile buteleczek po tzw. "małpkach" zaśmieca parki, skwery, bramy, a nawet ulice - dodaje.