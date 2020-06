POWSPOMINAJMY: Boże Ciało w Lublinie. Zobacz jak wyglądało wydarzenie w ubiegłych latach

Procesja idąca przez miasto, tłumy wiernych, dzieci sypiące kwiaty - tak do tej pory wyglądały obchody Boże Ciała w Lublinie. Epidemia koronawirusa sprawiła, że w tym roku będzie to wyglądało zupełnie inaczej. Przypominajmy sobie jak do tej pory świętowano na lubelskich ulicach Boże Ciało. Może znajdziecie się na zdjęciach?

