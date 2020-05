Słone ceny czereśni, tanieją truskawki. Sprawdziliśmy ceny na straganach

Początek sezonu owocowo-warzywnego daje się konsumentom we znaki. Co prawda potaniały truskawki, jednak za czereśnie zapłacimy obłędną cenę 50 złotych. Sprawdziliśmy jak wygląda cenowa sytuacja straganach przy ul. Ruskiej w Lublinie. Wystarczy przejść do galerii!

25 zł za kilogram – tyle truskawki kosztowały dwa tygodnie temu. Wraz z rozwijającym się sezonem, ceny spadają. W piątek na lubelskich targowiskach owoce kosztowały 16-18 zł. Gdzieniegdzie można było kupić za zaledwie 14 zł. Skąd różnica? - Ceny potrafią zmienić się drastycznie w ciągu dnia. Czasem spadają po południu, gdy sprzedawca widzi, że towar nie schodzi i chce się go pozbyć. Z drugiej strony, jeśli ktoś czeka do wieczora na przeceny, to może się zawieść i natrafić na puste kobiałki - wyjaśnia Adam, właściciel warzywniaka. Dla porównania, średnia cena na rynku w Elizówce to 14,67 zł. Na obniżki czekają fani czereśni. Tydzień temu za kilogram trzeba było zapłacić około 40 zł. W piątek ceny podskoczyły do 50 zł. Tyle samo kosztował kilogram borówek. Jednak sprzedawcy uspokajają: - Największe zbiory dopiero przed nami – słyszymy na targowisku. Zobacz więcej cen w galerii: Zobacz galerię (21 zdjęć) Pobierz bezpłatną aplikację Nasze Miasto i bądź na bieżąco! Jak korzystać z aplikacji, by otrzymywać informacje z miasta i powiatu? To proste! Po wejściu w aplikację w prawym górnym rogu w menu wybierz swoje miasto. wprowadziliśmy zakładkę "koronawirus", w której znajdziesz wszystkie aktualne informacje związane z epidemią. Ogród: co posadzić, żeby dużo nie podlewać? Wideo