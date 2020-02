Protestuje i pyta: - Jestem złem dlatego, że jestem gejem?

Ludowcy zaprezentowali wyborczą broń. W Kraśniku zorganizowali krajową konwencję samorządową (ZDJĘCIA)

PSL rozpoczął kampanię do samorządu. W sobotę w kraśnickim Zespole Szkół nr 3 partia zaprezentowała swój program. - Przeciwko nam wytoczono dziś największe działa, rzucają nam kalumnie, oszczerstwa i straszą, ale my idziemy do wyborów po kolejne zwycięstwo - mówił Władysław Kosin...