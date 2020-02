Pomnik patronki UMCS w Lublinie zostanie wkrótce odnowiony

A czynności tych nie da się wykonać bezpośrednio na cokole, który również wymaga konserwatorskiej ingerencji.

Uczelnia rozpisała zatem stosowny przetarg. W ramach drugiego już postępowania dotyczącego remontu pomnika Marii Curie-Skłodowskiej wpłynęły 4 oferty. Poprzedni przetarg, który miał miejsce w październiku ubiegłego roku, nie powiódł się, gdyż wszystkie złożone oferty przekraczały przeznaczony na ten cel budżet uniwersytetu. Były zatem o wiele wyższe niż szacowany na początku 2018 r. koszt renowacji w wysokości ok. 100 tys. zł., gdy powstał pomysł odnowy monumentu. - Za najkorzystniejszą ofertę - informuje Aneta Adamska, rzecznik prasowy UMCS - została uznana ta złożona przez: ADW Konserwacja Zabytków Dawid Woźniak z Przysuchy, na kwotę 258 tys. zł. Wykonawca powinien wykonać zamówienie do 30 czerwca 2020 r. Realizacja prac obejmuje m.in. demontaż i ponowny montaż pomnika i nawierzchni wokół niego. W tym momencie nie jest znany konkretny termin rozpoczęcia prac, jest on bowiem zależny m.in. od aktualnie panujących warunków atmosferycznych. Upływ czasu spowodował, że stan pomnika wymaga renowacji, monument jest charakterystycznym punktem na mapie Lublina oraz ważnym symbolem dla całej społeczności uczelni - uzupełnia.