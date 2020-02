Pomalowali szynobus na stacji w Szastarce i próbowali uciekać. Straty to 2 tys. zł

Do zdarzenia doszło w sobotę na stacji w Szastarce w powiecie kraśnickim. Funkcjonariusze z Kraśnika otrzymali informację o pomalowanym szynobusie. W trakcie rutynowych czynności mundurowi spostrzegli na miejscu zdarzenia odjeżdżający samochód.

Policjanci rozpoczęli pościg. W pojeździe znajdowało się czterech mężczyzn w wieku od 22 do 34 lat. To mieszkańcy Świdnika, Lublina oraz gminy Mełgiew.

Funkcjonariusze znaleźli w środku samochodu ślady farby oraz przedmioty, które jednoznacznie wskazywały na winę zatrzymanych osób. Na miejscu zdarzenia został bowiem zabezpieczony pojemnik z farbą, której ślady znalazły się także w peugeocie.

Mężczyźni trafili do policyjnego aresztu, gdzie następnego dnia przyznali się do winy. Teraz odpowiedzą za dokonane zniszczenia w wysokości 2 tys. złotych. Grozi im od 3 miesięcy do lat 5 pozbawienia wolności.