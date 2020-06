Komendant Wojewódzkiej Komendy Policji w Lublinie otrzymał list z podziękowaniem od mieszkańca Lublin za szybkie przeprowadzenie akcji

Do kradzieży doszło w maju tego roku. Dyżurny I Komisariatu Policji w Lublinie otrzymał od jednego z mieszkańców zgłoszenie o kradzieży. W rejonie ul. Hipotecznej zaginął mu rower. Do przestępstwa doszło w momencie, gdy poszkodowany wszedł do sklepu zrobić zakupy. W tym czasie rower zniknął, gdyż nie był zabezpieczony. Jego wartość to 4,5 tys. złotych.

Kryminalni natychmiast zajęli się sprawą i odnaleźli jednoślad w ciągu dwóch godzin. Znajdował się w jednym z lubelskich lombardów. Sprawcą kradzieży był 44-letni mieszkaniec pow. lubelskiego, który w przeszłości karany był za podobne przestępstwa. Mężczyzna dobrowolnie poddał się karze 6 miesięcy więzienia oraz zobowiązał się zapłacić 800 zł. grzywny.

Właściciel odzyskanego roweru wysłał do KWP w Lublinie list z podziękowaniem. Pisze w nim: „(…) chciałbym pogratulować Panu tak kompetentnych, zaangażowanych, pełnych profesjonalizmu i obdarzonych ogromną empatią współpracowników”.