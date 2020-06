34-letni mieszkaniec Lublina odpowie nie tylko za jazdę pod wpływem alkoholu, ale także kolizję drogową - wjechał w ogrodzenie

We wtorek ok. godz. 18.00 dyżurny opolskiej policji otrzymał zgłoszenie o kolizji drogowej w miejscowości Brzozowa (gm. Wilków). Na miejscu zdarzenia funkcjonariusze ustalili , że 34-letni kierowca samochodu alfa romeo nie opanował go, uderzył w ogrodzenie jednej z posesji a następnie wjechał do rowu.

Mundurowi przeprowadzili badanie trzeźwości mężczyzny, które wykazało, że miał ponad promil alkoholu.

W aucie poza kierowcą znajdowała się też pasażerka. Nikomu nic się nie stało.

Lublinian odpowiedz za jazdę pod wpływem oraz spowodowanie kolizji drogowej. Grozi mu do 2 lat więzienia, wysoka grzywna oraz zakaz prowadzenia pojazdów nawet do 15 lat. Musi także naprawić szkody.

Pobierz bezpłatną aplikację Nasze Miasto i bądź na bieżąco!