W komunikacji zaczynają się już wakacje. Autobusy i trolejbusy pojadą rzadziej

- Główne linie komunikacyjne takie jak: 17, 18, 26, 31, 57, 150, 151, 156, 158 i 160 będą kursowały w dzień powszedni z dotychczasową częstotliwością czyli co 20 minut przez cały dzień – zapowiada Justyna Góźdź, rzeczniczka ZTM Lublin. Jednak na części linii obsada pojazdów zostanie zmniejszona. A to oznacza, że rzadziej będą przyjeżdżać na przystanki. - Zmniejszenie częstotliwości kursowania w dzień powszedni nastąpi na liniach: 1, 4, 5, 11, 12, 13, 16, 20, 29, 32, 34, 37, 74, 153, 155, 157 i 159 – wylicza Góźdź. I dodaje: - Dla większości linii zmniejszenie dotyczy godzin w tzw. międzyszczycie, tj. pomiędzy 9 a 13.

Na trasy wrócą w nocy z czwartku na piątek (z 18 na 19 czerwca). - W okresie wakacyjnym linie nocne N1, N2 i N3 będą kursowały trzy razy w tygodniu (z czwartku na piątek, z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę) z częstotliwością co 60 min – wskazuje Góźdź.

Pojawią się dodatkowe połączenia umożliwiające lublinianom dojazd nad Zalew Zemborzycki. W soboty, niedzielę oraz dni świąteczne wybrane kursy na liniach 1, 21 i 37 będą wydłużone do pętli Dąbrowa. W przypadku „szóstki” część pojazdów dojedzie w niedziele i dni świąteczne do pętli Żeglarska.