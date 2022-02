Tygodniowy przegląd prasy 20.02.2022: Lublin, 13.02-19.02.2022. Poznaj najważniejsze informacje z Lublina

Przegląd tygodnia: Lublin, 20.02.2022. 13.02 - 19.02.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Jeszcze niedawno oglądaliśmy go w programie „The Voice of Senior”, który zresztą wygrał „jego człowiek”. Teraz dotarła do nas wiadomość, że Witold Paszt – pochodzący z Zamościa założyciel zespołu VOX zmarł w piątek, 18 lutego. Artysta miał 68 lat

W internecie krąży wiele MEMÓW dotyczących Lubelszczyzny. Internauci bezlitośnie potrafią wytknąć poszczególne mankamenty naszego regionu. Jak użytkownicy internetu widzą Lublin, Kraśnik, Świdnik i całe województwo lubelskie? Zobacz MEMY, które rozbawią Cię do łez! Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.