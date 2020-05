Stelaż na reklamę został usunięty z górek czechowskich. Na jego miejscu pojawiło się szpetne ogrodzenie

- Dopiero co po interwencji usunęli poprzednie straszydło, a już wybudowali nam tu i większe, i jeszcze brzydsze. Ten płot to z pewnością jakaś pomyłka. Takie coś w tak pięknym terenie, jakim są górki czechowskie oraz nowe bloki mieszkalne przy ul. Poligonowej i Willowej, nie powinni byli postawić. Jakim prawem? - dziwi się pani Alicja, mieszkanka bloku przy ul. Altanowej, przechodząca obok ogrodzenia.

- No i jeszcze fakt, że to jest własność firmy budowlanej… To wielki wstyd… - dodaje inny mieszkaniec. - TBV już zaczęła tu jakieś prace ziemne. Zieleń właściwie już usunięto, teraz wjeżdża tam ciężki sprzęt, codziennie robotnicy coś robią. A taka prowizorka, jaką jest ten świecący się w słońcu i popodpierany drągami płot, niedbale zrobiony z powykrzywianych blach - to ma nam towarzyszyć przez kilka najbliższych lat? - dopytuje się retorycznie mężczyzna.

Zlokalizowany wzdłuż ogrodzenia ciąg reklam także nie świadczy o dobrym smaku tych, którzy je montowali.

- Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Lublin nie wydał dotychczas zezwolenia, czyli pozwolenia na budowę, bądź skutecznego zgłoszenia na realizację ogrodzenia w tej lokalizacji - informuje Joanna Stryczewska z biura prasowego lubelskiego ratusza. - Podejrzenie ustawienia obiektu niezgodnego z przepisami prawa budowlanego rozstrzyga nadzór budowlany - dodaje.