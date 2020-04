Nowe mieszkania w Lublinie. W dzielnicy Sławin powstaje kolejne nowoczesne osiedle bloków

Daleko od wielkomiejskiego zgiełku, w zaciszu pobliskiego lasu Dębówka - na początku lipca ub. r. rozpoczęły się na Sławinie prace porządkowo-budowlane. A to wszystko w związku z powstaniem nowego kameralnego osiedla – „Jemiołowa 2".

Prywatny inwestor, będący właścicielem nieruchomości, otrzymał pozwolenie na budowę kolejnych już dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Jemiołowej. Będą to budynki z garażami podziemnymi, instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi, dojściami i placem zabaw. Zostały one zaprojektowane w odległościach zgodnych z warunkami technicznymi oraz w liniach zabudowy wyznaczonych decyzją o warunkach zabudowy. Inwestor wykazał w analizie, że sąsiednie budynki nie będą przesłaniane budynkami projektowanymi. W związku z tym obszar oddziaływania inwestycji zamyka się w granicach własności inwestora. W tym rejonie miasta wciąż powstają nowe deweloperskie osiedla, jak choćby „Botanik", „Green Garden", „Modern Style", czy „Zbożowa 26" czy liczne supermarkety („Biedronka", „Stokrotka", „Lidl"). To także sklepy i hotel „Willowa" oraz ustawicznie rosnąca liczba podmiejskich skupisk domów w pobliskim Natalinie-Marysinie. Sprawia to, że Sławin staje się coraz bardziej modną dzielnicą miasta.

Dodatkowym plusem stało się otwarcie w tym rejonie w 2014 roku najnowocześniejszego obiektu oświatowego w Lublinie – Zespołu Szkół nr 12 przy ul. Świerkowej. - Na inwestycję składają się z 2 trzypiętrowe budynki wyróżniające się ponadczasową architekturą - zauważa Michał Hradil, przedstawiciel inwestora GDL i koordynator sprzedaży. - W ramach tego etapu zostało przewidzianych do realizacji 76 mieszkań o zróżnicowanych metrażach od 36 m² do 88 m². Oferta obejmuje mieszkania 1-, 2-, 3-, 4- i 5-pokojowe, aby spełnić potrzeby zarówno singli, jak i rodzin z dziećmi. Mieszkania posiadają sprawdzone i funkcjonalne rozkłady, aczkolwiek, aby zaspokoić potrzeby i gusta najbardziej wymagających osób, zaproponowaliśmy swoim klientom kilka rozwiązań architektonicznych mieszkań o podobnym metrażu, w celu dokonania właściwego wyboru. Mali mieszkańcy osiedla "Jemiołowa 2" będą mogli spędzać czas na atrakcyjnym placu zabaw, wyposażonym w certyfikowane sprzęty. W trosce o bezpieczeństwo dzieci zostanie on ogrodzony – dodaje.

Każde z 76 mieszkań (niestandardowej wysokości 2,64 m) będzie miało przestronny balkon. Obydwa budynki, z których każdy będzie miał 4 kondygnacje naziemne i 1 podziemną, wyposażone zostaną w nowoczesne cichobieżne windy, miejsca postojowe, garaże i komórki lokatorskie. Mieszkańcy będą mieli do dyspozycji także światłowód i wideodomofon. Jednak obecni mieszkańcy ul. Jemiołowej mają obawy w związku z nową inwestycją. Boją się, że ciężki wielotonowy sprzęt budowlany, dojeżdżający z ul. Zbożowej na plac budowy, zdewastuje wybudowaną w połowie 2015 roku nową ulicę, na której obowiązuje ograniczenie tonażu do 3,5 tony. Zezwolenie wjazdu pojazdów ciężarowych poza ograniczenie tonażowe wydał Zarząd Dróg i Mostów. W 2016 r., gdy wznoszone było osiedle "Jemiołowa 1", rozważano dojazd ul. Skowronkową. Jednakże inwestycja realizowana jest przy ul. Jemiołowej, więc dojazd do terenu budowy to tylko ok. 95 m od ul. Zbożowej. Rozjeżdżanie znacznie dłuższego odcinka ul. Skowronkowej, posiadającej w części nawierzchnię bitumiczną, w części utwardzoną destruktem, byłoby bezzasadne, zwłaszcza, że zjazdy i przyłącza są zlokalizowane w ul. Jemiołowej. Inwestor i tak więc ingerowałby w tę przestrzeń.

- Dojazd do budowy został zapewniony na podstawie stosownego zezwolenia ZDiM w Lublinie, jak również przez wspomniany organ została wyznaczona trasa dojazdu - my jako inwestor nie mamy na to wpływu - wyjaśnia Michał Hradil. Na mocy wydanego zezwolenia, w przypadku uszkodzenia nawierzchni drogi oraz innych elementów pasa drogowego, wnioskodawca zobowiązany będzie do dokonania napraw na koszt własny. Jeżeli nie wywiąże się on z powyższego zobowiązania, ZDiM zleci dokonanie naprawy, a kosztami obciąży wnioskodawcę. Jak zapewnia inwestor GDL, nowe osiedle ma być idealnym połączeniem piękna z wysoką jakością wykonania, w prostej, eleganckiej architekturze. Planowany termin realizacji inwestycji - to koniec stycznia 2021 roku.

