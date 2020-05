Sprzeczne stanowiska w ramach Lubelskiego Związku Piłki Nożnej. Co dalej z III ligą?

Nie wszyscy trzecioligowcy są zainteresowani dalszą grą. Dla wielu klubów taki scenariusz stanowiłby ogromny problem logistyczny i finansowy. W tym gronie jest między innymi Jutrzenka Giebułtów. - Rozumiem drużynę Motoru Lublin, Wisły Puławy, Siarki Tarnobrzeg, bo to są zawodowcy i oni siedząc w domu, nie zarabiają tych pieniędzy, które zarobiliby na boisku. Inaczej jest u nas. My pracujemy do szesnastej i ledwo co zdążamy na siedemnastą na trening, my z piłki nie żyjemy. Robimy to, co kochamy, coś nam się udało osiągnąć, dla nas jest to wielka przygoda. I nie można nas karać za to, że nie jesteśmy zawodowcami - mówi Piotr Powroźnik, trener klubu z Giebułtowa.

Trzecia liga nie ma prawa grać. Nie wyobrażam sobie rozegrania pozostałych 15 kolejek w ciągu pięciu tygodni, tego 18-osobowa kadra nie wytrzyma.