Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023. Tak kiedyś 1 września uczniowie maszerowali do szkoły! Zobacz archiwalne zdjęcia KS

Godziny pozostały do rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023. 1 września to dla wielu uczniów „prawdziwy koszmar". Ale są też i tacy, którzy z uśmiechem na twarzy powrócą do szkolnej ławki. A jak ten dzień wyglądał, gdy nasi rodzice i dziadkowie musieli wrócić do szkoły? Przejrzeliśmy zbiory archiwalnych zdjęć Narodowego Archiwum Cyfrowego.