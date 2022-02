Przegląd tygodnia z 13.02.2022 w Lublinie. Najważniejsze wydarzenia od 6.02 do 12.02.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Lublin, 13.02.2022. 6.02 - 12.02.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Które znaki zodiaku przyciągają się niczym magnes? Osoby spod których znaków zodiaku pasują do siebie najlepiej i stworzą idealny związek? Wielu astrologów uważa, że można wyznaczyć pary znaków zodiaku, które będą idealnie do siebie pasować. Okazuje się, że to, kto do nas pasuje i z kim stworzymy szczęśliwy związek zależeć może także od miesiąca, w którym się urodziliśmy, czyli od naszego znaku zodiaku. Które znaki zodiaku powinny być razem? Osoby spod których znaków zodiaku przyciągają się jak magnes? Zobacz!

Tradycyjnie w sobotę Chełmskie Morsy odwiedziły zalew Żółtańce, aby zażyć lodowatej kąpieli. Pogoda była jak na zamówienie, słonecznie, prawie bezwietrznie i ze śniegiem. Akcenty walentynkowe dobrze widoczne nadawały klimat morsowaniu. Wszystko było tak jak powinno być w taki dzień i nic zmąciło radosnego nastroju. To najbardziej kolorowe morsowanie w sezonie morsowym. Zobacz zdjęcia w naszej galerii. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo, naciskając strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.