Polski dąb "Dunin" prowadzi w plebiscycie na Europejskie Drzewo Roku. Czy zdoła zwyciężyć?

W 2011 roku w Czechach zapoczątkowano konkurs, który w skali całego kontynentu rozwinął się pod nazwą "Europejskie Drzewo Roku". W finale kontynentalnym biorą udział zwycięzcy etapów krajowych. W bieżącym roku, wśród 16 innych pretendentów jest również kandydat z Polski - dąb "Dunin", który zwany jest Strażnikiem Puszczy Białowieskiej.

Konkursy tego typu trwają już 12 lat. Po całej Europie odbywają się poszukiwania drzew z najbardziej intrygującymi historiami. Głosowanie trwa do 28 lutego 2022 r. Każdy z głosujących wybiera po dwóch swoich kandydatów spośród całej zaprezentowanej szesnastki. Wyniki swego i dotychczasowych głosowań widzi on od razu. Jednakże w ostatnim tygodniu (od 22 do 28 lutego) głosowanie jest tajne. Oznacza to, że na stronie internetowej nie można będzie znaleźć aktualnej liczby głosów.