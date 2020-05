Pliszczyn: Dwóch księży z koronawirusem, w sumie 5 zakażeń. 40 osób w kwarantannie

Na razie 40 osób objętych jest kwarantanną, ale z pewnością ta liczba wzrośnie, bo cały czas do sanepidu zgłaszają się kolejne osoby, które miały kontakt z zakażonymi. - Trwają jeszcze wywiady epidemiologiczne, na podstawie których wydawane są decyzje o kwarantannie - dodaje rzeczniczka.

- Zakażenie koronawirusem potwierdzono u pięciu osób, w tym u dwóch duchownych. Reszta to są osoby świeckie związane z parafią - informuje Magdalena Smolińska-Kornas, rzeczniczka lubelskiego sanepidu.

Przypomnijmy, że ksiądz proboszcz parafii w Pliszczynie poinformował, że w połowie maja pojawiło się ognisko koronawirusa w parafii, zwłaszcza we wspólnocie Księży Sercanów. I zaapelował do osób, które od niedzieli 17 maja przyjmowały komunię świętą (także z rąk szafarza świeckiego), aby zgłosiły się do sanepidu.

Skąd się wziął koronawirus w tym miejscu? Ksiądz proboszcz tłumaczy: - Data 17 maja jako pojawienie się wirusa w parafii, wzięła się stąd, że została podana w wywiadzie lekarskim przez osobę zakażoną, która tego dnia była w kościele i miała kontakt z księżmi - pisze ks. proboszcz Tadeusz Michałek. I doprecyzowuje, że trzech księży dowiedziało się o podejrzeniu zarażeniem wirusem w poniedziałek, 25 maja po południu. I ci księża nie brali już udziału we mszy świętej i nabożeństwie.