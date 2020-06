Otwarcie lubelskich kin na nowych zasadach. Które z nich są gotowe?

W ramach IV etapu odmrażania polskiej gospodarki rząd zadecydował m.in. o otwarciu kin. Będzie można skorzystać z ich oferty już od 6 czerwca (sobota). Brak jest jednak konkretnych wytycznych, co do tego, jak miałoby to wyglądać w praktyce. Jak wygląda sytuacja w Lublinie?

Eksperci już od kilku dobrych dni dywagują na temat kondycji polskich kin w kontekście pandemii koronawirusa. Wszyscy są zgodni co do jednego – „kina czekają ciężkie czasy, trudniej będzie odzyskać widzów". Wszystko za sprawą ograniczonej liczby miejsc siedzących oraz braku nowości. - Można więc to podsumować tak: nie będzie premier, nie będzie sprzedaży biletów, nie będzie sprzedaży w barze, nie będzie działań reklamowych. Stracą wszyscy, a najmocniej oberwą najmniejsi – mówi Rafał Oświeciński, redaktor z portalu film.org.pl Lubelskie kino Bajka nie otworzy się w najbliższą sobotę. Wszystko za sprawą trwającego remontu. Planowo prace zakończą się 11 lub 12 czerwca. – Malujemy całe kino, żeby było czysto i sterylnie. To jedyny powód opóźnionego otwarcia – mówi Waldemar Niedźwiedź, właściciel kina Bajka. Mimo, iż rząd nie wydał oficjalnych wytycznych, właściciele starają się utrzymać reżim sanitarny. – Wszystkie dotychczasowe zasady obowiązują także w naszym kinie. Sala kinowa może mieć jedynie 50 proc. obłożenia. Do tego udostępnione zostaną płyny do dezynfekcji rąk – mówi Waldemar Niedźwiedź. – Wszyscy czekają jednak na szczegółowe zasady – dodaje. Czytaj także POWSPOMINAJMY: Wschód kultury - Inne Brzmienia 2019. Byliście? Czy kinomani mogą w związku z otwarciem kin spodziewać się nowości? Niestety nie, choć kino Bajka przygotowało dwa pokazy przedpremierowe. Właściciel kina podkreśla, że większość premier pojawi się dopiero na przełomie lipca i sierpnia. Kina i dystrybutorzy zostali zbyt mało czas na ich przygotowanie. Planowo otworzy się jedynie kino CSK. Jednak tutaj także pracownicy czekają na szczegółowe wytyczne. – Z tych informacji, które mamy wiemy, że możemy sprzedać jedynie połowę bilety. Tylko co drugi fotel będzie dostępny. Mamy nadzieje, że nie zostaną wprowadzone obostrzenia odległościowe. Przy wejściu będzie można zdezynfekować ręce, no i należy pamiętać o obowiązku noszenia maseczek – wymienia Andrzej Goliszek, rzecznik prasowy Centrum Spotkań Kultur w Lublinie. Jeżeli ktoś nie będzie miał swojej maseczki może ją nabycia w miejscowym sklepiku. Centrum Kultury w Lublinie zdecydowało o nie otwieraniu kina dla widzów. - Nie zaprosimy naszej publiczności do sali kinowej, bo jeszcze nie jest to bezpieczna forma spotkania – mówi Barbara Sawicka z Centrum Kultury w Lublinie. Na razie fani filmów mogą skorzystać z kina plenerowego „pod gwiazdami" w Muszli Koncertowej. A jak sobie radzą duże sieci kin? Sieć Cinema City zdecydowała się na przełożenie terminu otwarcia. Powody są dwa. Po pierwsze brak szczegółowych wytycznych na temat tego, jak kina miałyby funkcjonować. Po drugie, chodzi o daty nadchodzących premier filmowych. - Gdy tylko pojawią się jasne informacje na temat ograniczeń, a daty premier dużych produkcji filmowych zostaną potwierdzone, firma ogłosi datę otwarcia kin – czytamy w komunikacie. W podobny tonie wypowiada się sieć Multikino. - Mając na względzie bezpieczeństwo i komfort naszych pracowników oraz wasz, kina sieci Multikino będą otwierane stopniowo w późniejszym terminie - czytamy w oświadczeniu. Sieć ujawnia, że skupia się m.in. na przygotowaniu zaplecza sanitarnego. Szczegóły dotyczące działalności kin w Polsce poznamy najprawdopodobniej w tym tygodniu.