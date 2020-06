„Opuściłem spotkanie bez pożegnania" - lubelski aktywista LGBT o spotkaniu z prezydentem Dudą

Bartosz Staszewski powiedział prezydentowi, jak wygląda sytuacja osób LGBT w Polsce. - Jako gej i jako Polak mam prawo do bycia wysłuchanym, do pokazania dzieciaków, które popełniają samobójstwa. Mam prawo do bycia równym wobec prawa, mam prawo, aby prezydent spojrzał mi w oczy. Jest wiele osób, które prezydentowi nie podałyby ręki. Jest też równie wiele, które chciałyby mu powiedzieć w twarz - homofobia i transfobia zabija. I ja to zrobiłem - relacjonuje w mediach społecznościowych Bartosz Staszewski.

Dodaje, że przez całe spotkanie z Andrzejem Dudą na stole leżały zdjęcia ofiar homofobii. Lubelski aktywista opisuje, że na koniec prezydent powiedział, że nie przeprosi. - Kiedy prezydent ponownie powiedział, że słowa o ideologii wchodzą w ramy wolności słowa, skończyłem spotkanie, zapiąłem guzik marynarki i pożegnałem bez uścisku dłoni - relacjonuje Staszewski.