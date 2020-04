Oddział zakaźny szpital przy ul. Biernackiego w Lublinie otrzyma od gminy Jastków 100 tys. złotych wsparcia

Decyzja o tym, by podlubelska gmina przekazała pieniądze szpitalowi przy ul. Biernackiego w Lublinie zapadła w porozumieniu z przewodniczącym Komisji Budżetowej i przewodniczącym Rady Gminy. By było to jednak możliwe konieczne było podjęcie odpowiedniego zarządzania. Samorząd gminny i wojewódzki były zgodne w tej kwestii i nie sprzeciwiały się.

Teresa Kot, wójt gminy Jastków jest przekonana o tym, że w czasach pandemii nie można być obojętnym na potrzeby innych, dlatego zdecydowała się przekazać pomoc finansową. Pieniądze zostaną przeznaczone na wydatki inwestycyjne Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie – oddziału chorób zakaźnych dziecięcych.

- Decyzja o udzieleniu pomocy wynika z bieżącej sytuacji związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 i konieczności wsparcia ogromnych potrzeb służby zdrowia w tym zakresie – mówi wójt gminy Jastków.