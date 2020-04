Harcerze podsumowują dotychczasową akcję pomocową na terenie woj. lubelskiego

Druhowie prowadzą akcję m.in. w Lublinie, Zamościu, Chełmie, Hrubieszowie, Międzyrzecu oraz Białej Podlaskiej.

Aż 163 harcerzy oraz harcerek pozostaje cały czas w gotowości do służby na terenie woj. lubelskiego. – W faktyczne działania zaangażowanych jest jednak tylko kilkadziesiąt osób - podkreśla Tomasz Sych, komendant Chorągwi Lubelskiej Związku Harcerstwa Polskiego. Dodatkowo w akcji uczestniczy 28 wolontariuszy spoza ZHR-u oraz skauci z Federacji Skautingu Europejskiego „Zawisza”, którzy zaangażowani są w działalność harcerskiego pogotowia.

Do tej pory druhowie razem z Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej prowadzili tzw. akcję sąsiedzką. Seniorzy oraz osoby potrzebujące mogły zgłosić się do harcerzy o potrzebną pomoc. Chodzi m.in. o dostarczenie zakupów. Wiele z nich nie mogło bowiem liczyć w tym trudnym czasie na bliskich czy sąsiadów. Tomasz Sych zaznacza, że wprowadzenie godziny dla seniorów sprawiło, że liczba próśb zmalała. – Seniorzy sami zaczęli wychodzić do sklepów – podkreśla.