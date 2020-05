Żużlowcy Motoru Lublin na pierwszym treningu. Zobaczcie zdjęcia ze stadionu

Żużlowcy i kibice długo czekali na ten moment. Po poniedziałkowych badaniach na obecność koronawirusa, których wyniki były negatywne, zespoły otrzymały zielone światło na rozpoczęcie przygotowań do sezonu, który rozpocznie się 12 czerwca.

Zawodnicy, mechanicy i osoby z klubu zobowiązani byli do przestrzegania wymogów sanitarnych, m.in. noszenia na twarzy maseczek. Pierwszych w tym roku jazd na torze nie mieli szansy zobaczyć kibice, ale kilka osób pojawiło się pod stadionem i zza płotu obserwowali to, co działo się w parku maszyn.

- Może niewiele widać, ale przynajmniej można posłuchać

– stwierdził jeden z fanów.