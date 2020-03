Zmiana terminu otwarcia Parku Avia? Władze miasta nie wykluczają opóźnienia w związku z koronawirusem

Zgodnie z zarządzeniem premiera Mateusza Morawieckiego, wszystkie placówki oświatowe oraz kulturalne są zamknięte przynajmniej do 25 marca. Choć Park Avia nie zostanie prawdopodobnie otwarty zgodnie z planem, jednak władze miasta zapewniają, że będą gotowe na to w każdym momencie kwietnia. Czy tak się jednak stanie, tego na razie nie wiadomo.

Władze miasta są jednak dobrej myśli, dlatego do końca miesiąca rozstrzygnięty zostanie przetarg na obsadę ratowników. Wybrana zostanie także firma sprzątająca. Czy jednak obiekt zostanie otwarty planowo? – Na chwilę obecną nie przewidujemy jego otwarcia. Jednak wszystko zależy od tego jak będzie się zmieniała sytuacja epidemiologiczna – podkreśla Dmowski.

- Cały czas czekamy na rozwój wydarzeń. Obiekt został zgłoszony przez wykonawcę firmę Warbud do odbioru. Czekamy na decyzję Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w sprawie zgody na jego użytkowanie. Jeśli taką otrzymamy to zostanie powołana specjalna komisja, która zajmie się odbiorem kolejnych elementów Parku Avia – mówi Marcin Dmowski, zastępca burmistrza Świdnika.

Park Avia w Świdniku prawie gotowy do odbioru. Zobaczcie zdjęcia

Park Avia to największy kompleks sportowo-rekreacyjny w Świdniku.

W budynku mieszkańcy będą mieli do dyspozycji 25-metrowy basen oraz część rekreacyjną, na którą składa się mniejsza niecka do nauki pływania, dwie wanny jacuzzi oraz sauny sucha i mokra. Dodatkowo będą oni mogli skorzystać z podgrzewanych leżanek. Miejsce wyposażone będzie w specjalną maszyną do tworzenia lodu, która pomoże w schłodzeniu się w cieplejsze dni.

Na zewnątrz obiektu będą znajdowały się dwa kolejne baseny. Jeden duży, rekreacyjny i mniejszy 12-metrowy. To również wodny plac zabaw i zjeżdżalnia.

Miasto stworzyło dodatkowo teren na którym znajdują się boiska rekreacyjne