Zmiana pogody w woj. lubelskim. Odpoczniemy od upałów. Idzie ochłodzenie

Już w niedzielę (14 czerwca) termometry w woj. lubelskim wskażą maksymalnie około 20 st. C. To średnio o 10 stopni mniej niż w sobotę. Wszystko wskazuje na to, że nasz region ominą tym razem burze. Te gwałtowne zjawiska pogodowe występują obecnie głównie na zachodzie i południowym zachodzie kraju.

Noc z soboty na niedzielę zapowiada się w woj. lubelskim ciepła i spokojna z temperaturą sięgającą 15-17 st. C.

Pogoda w woj. lubelskim w niedzielę i poniedziałek

Ostatni dzień długiego weekendu zapowiada się w woj. lubelskim słoneczny z temperaturą do 23 st. C. Synoptycy nie prognozują opadów. Poniedziałek przyniesie podobną pogodę. Termometry wskażą tego dnia maksymalnie 22 st. C. Wszystko wskazuje na to, że nie będzie padać. Powrotu wyższych temperatur możemy spodziewać się w drugiej połowie tygodnia.