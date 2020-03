Zarażamydobrem W Lubelskiem szyją maseczki dla szpitali i hospicjów. To już 9 tys. sztuk, a będzie ich więcej

- Uszycie maseczki jest bardzo proste - zajmuje 5 minut i nie wymaga specjalnych umiejętności. Wystarczy mieć maszynę i dobre chęci. My dostarczymy potrzebne materiały - flizelinę, nici oraz prototyp maski – tłumaczy ks. Mieczysław Puzewicz.

Akcja szycia maseczek rozpoczęła się 17 marca. O problemie poinformowała księdza, jego koleżanka pani Basia, pracownica lubelskiego szpitala.

„No to, mówię Basi, zrobimy fabrykę maseczek. Basia dała mi telefon do Kasi i Ani, to oddziałowe w szpitalach, powiedziały co i jak trzeba szyć" - pisze ks. Puzewicz na stronie itinerarium.pl.

Ks. Puzewiczowi, pomysłodawcy akcji udało się zakupić 30 bel flizeliny o łącznej wartości około 12 tys. złotych. Początkowo na terenie Lublina do przedsięwzięcia przyłączyły się 33 osoby, chętne do szycia środków ochrony osobistej. Kilka dni później, była to już ponad setka chętnych.