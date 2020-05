Zalew Zemborzycki w Lublinie. Znowu będzie można korzystać z wypożyczalni

Będzie można znowu uprawiać czynną rekreację nad Zalewem Zemborzyckim. Od soboty rusza wypożyczalnia sprzętu wodnego i rekreacyjnego. Mieści się w pobliżu ośrodka Słoneczny Wrotków. - W jej ofercie są m.in. kajaki jedno- i dwuosobowe, rowery wodne, rowery górskie, sprzęt do windsurfingu – informuje Miłosz Bednarczyk rzecznik MOSiR „Bystrzyca”. I dodaje: - Wypożyczalnia pełni także rolę zaplecza do obsługi spływów kajakowych, które będą się odbywały również od najbliższego weekendu.

Kamizelka ratunkowa to wydatek 5 zł za dzień. Za rower górski zapłacimy 7 zł za pierwszą godzinę i 3 zł za następne 30 minut.

Wypożyczenie piłki do siatkówki to wydatek 3 zł za dzień. - Cennik pozostaje niezmieniony w porównaniu z zeszłym rokiem – podkreśla Bednarczyk.