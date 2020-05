Zaczynają się utrudnienia na Al. Racławickich. Potrwają rok

Z tygodniowym poślizgiem rozpoczynają się prace drogowe przy przebudowie Al. Racławickich. Dla kierowców oznacza to jedno: utrudnienia w ruchu. A te potrwają długo. Przebudowa Racławickich, ul. Poniatowskiego i Lipowej na zakończyć się do połowy czerwca przyszłego roku. Tak przynajmniej przewiduje kontrakt na wykonanie robót.

Pierwsze prace będą obejmowały frezowanie nawierzchni. A to oznacza dla kierowców kłopoty w ruchu.

Prace na Racławickich drogowcy zaczęli od demontażu sieci trolejbusowej. W środę „wchodzą” na jezdnię. Na początek zajmą się odcinkiem od ul. Łopacińskiego do ul. Poniatowskiego. Chodzi o ok. 300-metrowej długości fragment śródmiejskiej arterii.

Ruch w obu kierunkach będzie odbywał się drugą połową jezdni. Tym samym kierowcy będą mieli do dyspozycji tylko po jednym pasie w każdą stronę, a nie jak wcześniej po dwa pasy.

To oznacza, że „dwunastka” zniknie z Al. Racławickich.

Zakaz skrętu w lewo z Racławickich w Długosza oznacza korektę w przebiegu trasy autobusów linii 12. - Do odwołania, wprowadzony zostaje objazd w obu kierunkach dla linii nr 12. Autobusy będą kursować ulicami: al. Kraśnicka – al. Sikorskiego – Popiełuszki – Długosza – Leszczyńskiego – mówi Justyna Góźdź, rzeczniczka ZTM Lublin.

Ale to nie koniec utrudnień.

Jeszcze w maju kierowcy mogą się spodziewać utrudnień w przejeździe przez rondo Honorowych Krwiodawców, czyli u zbiegu al. Warszawskiej, Kraśnickiej, Racławickich oraz Sikorskiego. - Prace odbywać się będą etapami, z zamknięciem poszczególnych wlotów do ronda. Na początku od strony al. Kraśnickiej i al. Warszawskiej – zapowiada Jędrek.

Inwestycja jest podzielona na dwa etapy. Pierwszy zakłada przebudowę Al. Racławickich wraz z Rondem Honorowych Krwiodawców (ok. 1860 m) i ul. Poniatowskiego (ok. 540 m). Drugi przebudowę ul. Lipowej (ok. 680 m).

Roboty obejmą m.in. wymianę instalacji podziemnych (np. gazowej), wykonanie kanalizacji deszczowej. Wzdłuż Al. Racławickich powstaną ścieżki rowerowe. Poszerzona zostanie – do czterech pasów – ul. Poniatowskiego.

Na przebudowanych ulicach, po zakończeniu prac, prawe skrajne pasy ruchu będą zarezerwowane dla autobusów.

Koszt inwestycji to 103,89 mln zł.