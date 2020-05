Zaczęły się utrudnienia na Al. Racławickich. Jeszcze w tym tygodniu pojawi się kolejne „wąskie gardło”

Od teraz będzie już tylko gorzej. Chodzi o przejazd Al. Racławickimi gdzie we środę ruszyły roboty związane z przebudową drogi. Na odcinku o długości ok. 300 metrów między ulicami: Łopacińskiego a Poniatowskiego zamknięta dla ruchu jest połowa jezdni. Usuwany jest tam asfalt. To niezbędne aby można było rozpocząć przebudowę sieci podziemnych.

Zamknięta dla ruchu jest część po stronie Ogrodu Saskiego. Ruchu – w obu kierunkach – odbywa się po drugiej połowie drogi.

– Nie odnotowaliśmy żadnych utrudnień w kursowaniu komunikacji miejskiej na Al. Racławickich

– informuje Justyna Góźdź, rzeczniczka ZTM.

Ruch odbywa się płynnie. Wynika to głównie z tego, że z powodu epidemii koronawirusa liczba samochodów na ulicach jest niewielka.

Obowiązuje zakaz skrętu w lewo z Al. Racławickich w ul. Długosza. Przystanek komunikacji miejskiej został przesunięty spod szkoły na wysokość KUL.