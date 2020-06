Z dziedzińca browaru na tereny zielone. Startuje Kino Perła

- W tym roku projekcje zostały przeniesione z dziedzińca zlokalizowanego przy wejściu do browaru na nasze tereny zielone – informuje Maciej Ładwiński, dyrektor ds. marketingu Perła – Browary Lubelskie S.A. - Dzięki temu możliwe będzie zachowanie wszelkich wymogów bezpieczeństwa związanych z epidemią, w tym 2-metrowego dystansu między leżakami, bez zmniejszenia liczby widzów, którzy mogą brać udział w seansie. Jesteśmy przekonani, że osoby, które do 31 sierpnia odwiedzać będą Browar Perła, docenią nową, klimatyczną aranżację kina w pięknym zielonym otoczeniu, w samym sercu zabytkowej części Lublina.

Seanse filmowe będą odbywać się od środy do niedzieli. Co środę będzie można zobaczyć filmy z cyklu zatytułowanego Strange Days w których świat ekranowy rządzi się zupełnie niezwykłymi zasadami. Blok czwartkowy to Podroż za jeden uśmiech, dzięki czemu razem z bohaterami filmowymi będzie można "pojechać w świat". W piątki będzie rządzić Sex, drugs and rock and roll.