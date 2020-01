Wystawa poświęcona… chmurom w Bibliotece Głównej UMCS

Autorem wystawy jest Paweł Dominik Znamierowski - absolwent Instytutu Wychowania Artystycznego UMCS (obecnie Wydział Artystyczny UMCS), który dyplom z malarstwa oraz aneks z fotografii zdobył u prof. Mariana Stelmasika, natomiast doktorat na obronił na WA UMCS u dr. hab. Marka Mazanowskiego. Jest członkiem ZPAF i ZPAP.

Paweł D. Znamierowski - pisze Lech L. Przychodzki - nie epatuje (przynajmniej nie czynił tego do dziś dnia) odbiorców i mediów skandalami, jakie miałyby go wykreować na "celebrytę" Lublina i okolic. Nie uznaje też pośpiechu - jego "fotoGrafiki" powstają doprawdy długo i proces ich tworzenia to przenikanie się wiedzy o fotografii - zawsze w kontekście spoglądania oczyma malarza, co powoduje odbiór świata jako swoistego (bo żywego, pulsującego zmianami) obrazu, a jednocześnie materiału do własnych działań - poprzez "malowanie" obiektywem i wykorzystywanie komputera - by dzięki indywidualnej wrażliwości wykreować określone rozwiązania estetyczne. Gdy obejrzy się więcej niż kilka prac Pawła D. Znamierowskiego, człowiek zaczyna doceniać nie tylko wytrawne oko fotografika, ale skrywaną (poprzez skromność naturalnych form) różnorodność świata. I nie wie, czy taka "nauka patrzenia" nie jest równie istotnym skutkiem zetknięcia się odbiorców z pracami artysty, co sam odbiór konkretnych "fotoGrafik".