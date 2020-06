WspieramyLokalnyBiznes - edukacja - te firmy działają online i zdalnie w lubelskim

Szkoła Językowa Avalon posiada kilkunastoletnie doświadczenie w nauczaniu języków obcych. Siedziba Szkoły znajduje się w samym centrum Lublina, przy Krakowskim Przedmieściu. Avalon stara się dostosowywać do indywidualnych potrzeb słuchacza. Zajęcia prowadzone są zarówno u klienta, w siedzibie szkoły, jak i w formie zdalnej, za pomocą specjalnej platformy językowej, której szeroka funkcjonalność pozwala na prowadzenie wysokiej jakości kursów w jak najefektywniejszy sposób. W naszej ofercie znajdują się kursy ogólne oraz specjalistyczne z języka angielskiego, niemieckiego, niderlandzkiego, hiszpańskiego, włoskiego, francuskiego, rosyjskiego oraz polskiego dla obcokrajowców. Prowadzimy kursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych na wszystkich poziomach zaawansowania. Wśród specjalistycznych kursów językowych znajdują się m.in. kursy biznesowe, finansowe, techniczne, budowlane, medyczne i prawnicze, a także kursy z branży gastronomicznej, hotelarskiej, turystycznej. Uczymy mówienia, przełamujemy bariery językowe, motywujemy do pracy i osiągania celów. W naszej szkole korzystamy z komunikatywnych technik nauczania, programów i platform multimedialnych oraz autentycznych materiałów z prasy, telewizji i internetu. Umiejętność komunikacji jest dla nas najważniejsza od lat - stąd nasze hasło: Uczymy Mówić! Skutecznie uczymy również gramatyki, pisania, czytania i umiejętności efektywnego słuchania, dlatego 100% naszych Słuchaczy przystępujących do egzaminów bez problemu zdaje maturę i certyfikaty językowe.

Szkoła językowa. Nice & Wise Centrum Języków Obcych oferuje Państwu kursy z języka angielskiego oraz niemieckiego w naszej placówce w Świdniku oraz w Lublinie. Organizujemy kursy języka angielskiego i niemieckiego na wszystkich poziomach zaawansowania. Naszą ofertę kierujemy zarówno do dzieci i młodzieży jak i do osób dorosłych. Jesteśmy otwarci na sugestie i elastycznie dopasowujemy się do potrzeb mieszkańców Świdnika, Lublina i okolic. Dzięki nam nauka angielskiego i niemieckiego to wzorowo prowadzone zajęcia, zajmująca struktura każdej lekcji i świetnie przygotowani lektorzy.

Kraśnik

BHP PRIMA

Oferujemy: szkolenia bhp wstępne i okresowe przez on-line, doradztwo bhp i ochrony środowiska, wypożyczalnia sprzętu budowlanego, nadzory budowlane, kierownictwo budów, usługi projektowo-kosztorysowe.

Wspieramy lokalny biznes - dołącz do nas

Masz swoją firmę i działasz lokalnie? Poznaj naszą akcję #WspieramyLokalnyBiznes i daj się poznać swoim klientom.

Kontakt w sprawie bazy firm:

Edyta Pytka