Wraca szkoła. Dywany i kwiaty zabrane z sal, urządzona izolatka

Na ok. 3 tys. lubelskich uczniów najniższych klas na posłanie dzieci zdecydowali się rodzice 233 uczniów z pierwszych klas, 395 z klas drugich i 449 z klas trzecich. – Zainteresowanie oscyluje wokół 10 procent – mówił Banach.

- Będą to zajęcia dydaktyczno-opiekuńcze i podkreślam słowo opiekuńcze, bo podstawa programowa w tych jednostkach nie będzie realizowana – mówił na czwartkowej sesji Rady Miasta Mariusz Banach, zastępca prezydenta Lublina.

W tej szkole dzieci przy dobrej pogodzie będą miały zajęcia W-F na boisku, a przy gorszej w sali gimnastycznej. Dzieci będą ćwiczyły w 9-osobowych grupach oddzielonych od siebie. Każdy sprzęt sportowy będzie dezynfekowany. Nie wiadomo jednak co z posiłkami. – Właściciel firmy, która nas obsługuje w tym zakresie odpowiedział, że dla 18 dzieci nie opłaca mu się przygotowywać posiłków. Być może zapewni catering. Czekamy na informacje – mówiła dyrektor Orzeł.

– Sale są wysprzątane, zdezynfekowane. Kwiaty z sal są pozabierane. Zdjęliśmy plakaty ze ścian, aby łatwiej je czyścić. Dywany też są zdjęte. Małe zabawki są zabrane, bo trudno byłoby je odkażać. Przygotowaliśmy izolatkę gdyby pojawiła się potrzeba odseparowania kogoś. To sala, w której jest tylko krzesło i stolik – opowiadała.

W niemal każdej szkole sytuacja jest podobna, i to nie tylko w Lublinie. W SP nr 2 w Białej Podlaskiej też klasy 1-3 zostały podzielone na dwie grupy, w jednej może być maksymalnie 12 osób, na jednego ucznia przypadają 4 mkw. a szkoła ma przygotowane izolatoria.

W Kraśniku na zajęcia szkolne zgłoszono 27 uczniów na ogólną liczbę 845 dzieci zapisanych do kl. 1-3. - Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze prowadziliby nauczyciele świetlicy lub inni nauczyciele zatrudnieni w szkole, ale bez zajęć dydaktycznych. Dla wszystkich uczniów, którzy pozostaną w domu, nadal prowadzone byłoby nauczanie zdalne w dotychczasowej formie. Jesteśmy przygotowani do otwarcia szkół, chcemy jednak mieć jasne wytyczne z kuratorium dotyczące tego, czy przy tak małym zainteresowaniu, jest konieczność otwarcia szkoły. Do jednej ze szkół w Kraśniku zgłoszono np. tylko jednego ucznia - informuje Daniel Niedziałek z Biura Burmistrza Kraśnika.